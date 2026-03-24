Rusya'da flaş kısıtlama kararı! O tarihe kadar durduruldu

Rusya Tarım Bakanlığı, amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, ülkenin gübre ihracatında uygulanacak yeni kısıtlama kararına yer verildi. Amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, kısıtlamanın 21 Nisan'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu, ihtiyaç duyulması halinde azot gübre ihracatının da kısıtlanabileceği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel gübre piyasalarını etkilerken, tırmanan fiyatlar çiftçilerin maliyetlerini ve gıda güvenliğine dair endişeleri artırıyor.

