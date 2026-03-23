Erol Köse'nin düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin, Sarıyer'deki evinin 16. katından düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan evinde 16'ıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılırken ünlü yapımcının intihar ettiği iddia edildi.

"SORUMLULUK BENİM"

Erol Köse'nin düşme anlarına ise TV100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı.

Erol Köse'nin evde bıraktığı notlarda ise "ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın" yazdığı görüldü.

DÜŞME ANI ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse'nin 16'ncı kattan düştüğü anların görüntüsü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgiye göre Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

tv100'ün edindiği bilgilere göre Köse'nin yardımcısı resepsiyona gelerek, Köse ile görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Köse'nin şüpheli biçimde yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsrail Lübnan'da Rus muhabirlere saldırı düzenledi! O anlar saniye saniye kamerada
