Trump bu kez doğruyu söylemiş! Görüşme gerçek çıktı İran duyurdu şartları da...

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaşta 25. güne girildi. Dün ABD Başkanı Trump, İran' a 5 günlük süre verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen Perşembe günü Utkov ile bir telefon görüşmesi yaptı ve savaşı durdurmak için müzakere adımları atılmasına ilişkin İran'ın yeni dini lideri Müctaba Hamaney'in onayını iletti. İran'ın şartları da ortaya çıktı.

Abone ol

ABD-İsrail-İran savaşının 25. gününde karşılıklı misillemeler devam ederken dün Trump "Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızı tam ve kapsamlı bir şekilde çözme konusunda çok iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi" demişti. İran ise "Trump ile görüşme yok. Enerji fiyatlarını düşürmek için bu açıklamayı yapıyor" diyerek ABD'yi yalanlamıştı. açıklamasını yaptı.

İran görüşmeyi kabul etti



Bugün ise, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin geçen Perşembe günü Utkov ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve savaşı durdurmak için müzakere adımları atılmasına ilişkin İran'ın yeni dini lideri Müctaba Hamaney'in onayını ilettiğini duyuruldu.

İran'ın barış şartları

ABD basını İran'ın şartlarını yazdı. Habere göre İran'ın talepleri şöyle:

*"İran Devrim Muhafızları Ordusu, çatışmayı sona erdirmeyi kabul etmeden önce geniş bir dizi taviz talep ediyor.

*Hürmüz Boğazı için İran'ın geçişi kontrol etmesine ve geçen gemilerden geçiş ücreti toplamasına olanak sağlayacak yeni bir düzenleme istiyor.

*Savaşın yeniden başlamayacağına dair kesin garantiler ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının sona ermesi konusunda ısrar ediyor.

*Körfez'deki ABD askeri üslerinin kapatılmasını ve İran'ın savaş sırasında uğradığı zararlar için mali tazminat ödenmesini talep ediyor."