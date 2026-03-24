Trump bu kez doğruyu söylemiş! Görüşme gerçek çıktı İran duyurdu şartları da...

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaşta 25. güne girildi. Dün ABD Başkanı Trump, İran' a 5 günlük süre verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen Perşembe günü Utkov ile bir telefon görüşmesi yaptı ve savaşı durdurmak için müzakere adımları atılmasına ilişkin İran'ın yeni dini lideri Müctaba Hamaney'in onayını iletti. İran'ın şartları da ortaya çıktı.

ABD-İsrail-İran savaşının 25. gününde karşılıklı misillemeler devam ederken dün Trump "Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızı tam ve kapsamlı bir şekilde çözme konusunda çok iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi" demişti. İran  ise "Trump ile görüşme yok. Enerji fiyatlarını düşürmek için bu açıklamayı yapıyor" diyerek ABD'yi  yalanlamıştı.  açıklamasını yaptı.

İran görüşmeyi kabul etti

Bugün ise, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin geçen Perşembe günü Utkov ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve savaşı durdurmak için müzakere adımları atılmasına ilişkin İran'ın yeni dini lideri Müctaba Hamaney'in onayını ilettiğini duyuruldu. 

İran'ın barış şartları
ABD basını İran'ın şartlarını yazdı. Habere göre İran'ın talepleri şöyle:

*"İran Devrim Muhafızları Ordusu, çatışmayı sona erdirmeyi kabul etmeden önce geniş bir dizi taviz talep ediyor.

*Hürmüz Boğazı için İran'ın geçişi kontrol etmesine ve geçen gemilerden geçiş ücreti toplamasına olanak sağlayacak yeni bir düzenleme istiyor.

*Savaşın yeniden başlamayacağına dair kesin garantiler ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının sona ermesi konusunda ısrar ediyor.

*Körfez'deki ABD askeri üslerinin kapatılmasını ve İran'ın savaş sırasında uğradığı zararlar için mali tazminat ödenmesini talep ediyor."

 

Yurt dışından yeni dönmüştü! Erol Köse'nin kızı Dijan hastaneye kaldırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler İngiltere'ye gidiyor
Hürmüz Boğazı'ndan 23 günde geçen gemi sayısı savaş öncesi bir günlük seviyeye denk geldi
Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor! İran savaşı sonrası akaryakıt kararı
AYM’den 10 partiye mali denetim: 3 parti hakkında suç duyurusu
Trump paylaşımından önce zenginler vurgun yaptı: İçeriden bilgi mi sızdı?
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge öldü
Milli takımda sakatlık! Romanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı
Macaristan Putin'in köstebeği çıktı! AB ülkeleri şokta meğer herşeyi...
MHP lideri Devlet Bahçeli o ülkede rejim değişikliği istedi
Böbrekleriniz "U" şeklinde olabilir mi? Her 400 doğumda bir at nalı böbrek görülüyor
