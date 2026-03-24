İran'dan İsrail'e atılan bir füze Nesher bölgesindeki bir binaya düştü
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak attığı füzeler, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki Nesher şehrinde bir binaya isabet etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'ın İsrail'e misilleme olarak ateşlediği füzelerden biri, yerleşim birimindeki bir binaya isabet etti.
Füzenin düşmesi sonucu evin büyük bölümünde maddi hasar meydana gelirken, olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
