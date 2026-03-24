ABD basını yazdı Orta Doğu ülkeleri karıştı! Eğer bu iddia doğruysa...

ABD basını yazdı Orta Doğu ülkeleri karıştı! Eğer bu iddia doğruysa...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 25. günde de devam ederken Tahran da çevre ülkelere misilleme saldırılarını sürdürüyor. Sabrı tükenmeye başlayan Körfez ülkeleri hakkında dikkat çeken bir iddia ABD basınından geldi. İran'ın misillemeleri nedeniyle, Körfez ülkelerinin ABD'ye verdiği desteği kademeli artırdığı öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarda tansiyon hiç düşmedi. İran ise saldırılara karşılık çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef aldı. İran'ın bu saldırıları karşısında Körfez ülkelerinin sabrı tükenmeye başladı.

İRAN'A KARŞI SALDIRILARA DAHİL OLABİLİRLER!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'ndeki ABD müttefiki ülkeler İran'a yönelik saldırılara dahil olmaya her gün daha da yaklaşıyor.

Buna göre haberde, Körfez ülkelerinin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını desteklediği ancak henüz doğrudan askeri angajman noktasına gelmedikleri ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN KARARINDAN DÖNDÜ

Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın, ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanmasına izin verdiğini belirtti. Ancak bu karar, saldırılar başlamadan önce tesislerinin veya hava sahasının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklayan Riyad yönetiminin açıklamalarıyla çelişiyor.

Konuya yakın isimler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu hatta krallığın savaşa dahil olmasının "an meselesi" olduğunu aktardı.

BAE ORDU GÖNDERİP GÖNDERMEMEYİ TARTIŞIYOR

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ordusunu çatışmaya gönderip göndermemeyi tartıştığı bildirildi.

Haberde, Dubai'de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü'nün faaliyetlerinin durdurulduğu, iletişim kanallarının tamamen kapatıldığı iddia edildi. Bu adımların, İran ile bağlantılı bazı yapıların faaliyetlerine yönelik güvenlik kaygılarıyla atıldığı öne sürüldü.

KÖRFEZ ÜLKELERİ TRUMP İLE GÖRÜŞÜYOR

Arap yetkililer, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları düzenli görüşmelerde İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduklarını iddia etti.

ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin saldırılara yardım edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak açıklamaların ilgili ülkeler tarafından yapılacağını belirtti.

