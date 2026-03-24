3 dakika süren evlilik! Nikah biter bitmez boşandılar

Kuveyt'te damadın hakaret içeren sözü sonrası gelin nikahın hemen ardından boşanma talep etti, evlilik yalnızca birkaç dakika sürdü.

Abone ol

Dünya genelinde boşanma oranları artarken, Kuveyt'te yaşanan bir olay "dünyanın en kısa evliliği" olarak kayıtlara geçti. Yerel basına yansıyan ve kısa sürede gündem olan olayda, nikahın üzerinden yalnızca birkaç dakika geçmesine rağmen çift boşandı. Nikah işlemlerini tamamlayan ve adliyeden ayrılmak üzere olan çift, çıkışta yaşanan bir olayla şaşkınlık yaşadı.

Tökezleyen geline damadın "aptal" diyerek hakaret etmesi üzerine gelin büyük tepki gösterdi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından gelin, adliyeye geri dönerek evliliğin iptal edilmesini talep etti. Hakim, başvuruyu "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle kısa sürede kabul etti. Böylece çift, resmi nikahın ardından henüz dakikalar geçmeden boşanmış oldu.

Türk hukukunda durum nasıl

Kuveyt'te verilen hızlı karar dikkat çekerken, benzer bir durumun Türk hukukunda da teorik olarak mümkün olduğu belirtiliyor. Türk Medeni Kanunu'na göre çekişmeli boşanma davası için belirli bir süre şartı bulunmuyor ve nikahın hemen ardından dava açılabiliyor. Ancak anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'de aynı gün içinde anlaşmalı boşanma mümkün olmuyor.