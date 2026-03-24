3 dakika süren evlilik! Nikah biter bitmez boşandılar

Kuveyt'te damadın hakaret içeren sözü sonrası gelin nikahın hemen ardından boşanma talep etti, evlilik yalnızca birkaç dakika sürdü.

Dünya genelinde boşanma oranları artarken, Kuveyt'te yaşanan bir olay "dünyanın en kısa evliliği" olarak kayıtlara geçti. Yerel basına yansıyan ve kısa sürede gündem olan olayda, nikahın üzerinden yalnızca birkaç dakika geçmesine rağmen çift boşandı. Nikah işlemlerini tamamlayan ve adliyeden ayrılmak üzere olan çift, çıkışta yaşanan bir olayla şaşkınlık yaşadı.

3 dakika süren evlilik! Nikah biter bitmez boşandılar

Tökezleyen geline damadın "aptal" diyerek hakaret etmesi üzerine gelin büyük tepki gösterdi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından gelin, adliyeye geri dönerek evliliğin iptal edilmesini talep etti. Hakim, başvuruyu "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle kısa sürede kabul etti. Böylece çift, resmi nikahın ardından henüz dakikalar geçmeden boşanmış oldu.

Türk hukukunda durum nasıl

Kuveyt'te verilen hızlı karar dikkat çekerken, benzer bir durumun Türk hukukunda da teorik olarak mümkün olduğu belirtiliyor. Türk Medeni Kanunu'na göre çekişmeli boşanma davası için belirli bir süre şartı bulunmuyor ve nikahın hemen ardından dava açılabiliyor. Ancak anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'de aynı gün içinde anlaşmalı boşanma mümkün olmuyor.

Erol Köse buna çıkıp atlamış! 2 mektup daha çıktı: Acz ile ölümü bekledim ve...
Erol Köse buna çıkıp atlamış! 2 mektup daha çıktı: Acz ile ölümü bekledim ve...
Rusya'da flaş kısıtlama kararı! O tarihe kadar durduruldu
Rusya'da flaş kısıtlama kararı! O tarihe kadar durduruldu
İsrail, Lübnan'da yasaklı fosfor bombasıyla saldırdı
İsrail, Lübnan'da yasaklı fosfor bombasıyla saldırdı
Trump bu kez doğruyu söylemiş! Görüşme gerçek çıktı İran duyurdu şartları da...
Trump bu kez doğruyu söylemiş! Görüşme gerçek çıktı İran duyurdu şartları da...
Yurt dışından yeni dönmüştü! Erol Köse'nin kızı Dijan hastaneye kaldırıldı
Yurt dışından yeni dönmüştü! Erol Köse'nin kızı Dijan hastaneye kaldırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler İngiltere'ye gidiyor
Milli Savunma Bakanı Güler İngiltere'ye gidiyor
Hürmüz Boğazı'ndan 23 günde geçen gemi sayısı savaş öncesi bir günlük seviyeye denk geldi
Hürmüz Boğazı'ndan 23 günde geçen gemi sayısı savaş öncesi bir günlük seviyeye denk geldi
Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor! İran savaşı sonrası akaryakıt kararı
Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor! İran savaşı sonrası akaryakıt kararı
AYM’den 10 partiye mali denetim: 3 parti hakkında suç duyurusu
AYM’den 10 partiye mali denetim: 3 parti hakkında suç duyurusu
Trump paylaşımından önce zenginler vurgun yaptı: İçeriden bilgi mi sızdı?
Trump paylaşımından önce zenginler vurgun yaptı: İçeriden bilgi mi sızdı?
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge öldü
Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge öldü