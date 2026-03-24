AYM’den 10 partiye mali denetim: 3 parti hakkında suç duyurusu

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararlarına göre; Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisi ve Uyanış Partisi sorumluları hakkında mali kayıtlardaki usulsüzlükler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), farklı yıllara ait mali kesin hesaplarını incelediği 10 siyasi partiye ilişkin denetim kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı. Yüksek Mahkeme, denetimler sonucunda üç siyasi partinin mali kayıtlarında tespit edilen usulsüzlükler ve eksiklikler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

10 PARTİNİN HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Yüksek Mahkeme tarafından gerçekleştirilen mali denetimler kapsamında; Ülkem Partisi, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisi’nin 2020 yılı; Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi ve Emekçi Hareket Partisi’nin 2021 yılı; Uyanış Partisi’nin ise 2023 yılı kesin hesapları incelendi.

BELGE EKSİKLİĞİ VE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Denetim sonuçlarına göre, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisi’nin 2020 yılına ait mali kayıtlarında ciddi eksiklikler saptandı. AYM, her iki partinin de Genel Merkez kesin hesaplarına dayanak oluşturan gelir ve gider kalemlerinin mevzuata uygun şekilde belgelendirilmediğini tespit etti. Bu gerekçeyle, parti sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

UYANIŞ PARTİSİ'NE "DENETİMİ ENGELLEME" SUÇLAMASI

Yüksek Mahkeme’nin en sert kararlarından biri ise Uyanış Partisi’nin 2023 yılı kesin hesap incelemesine ilişkin oldu. Kararda, partinin denetim için gerekli bilgileri istenen formatta sunmadığı, hesap verilebilir bir kayıt ve belge düzeni oluşturmadığı belirtildi. Mahkeme, bu durumun inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kapsamında değerlendirildiğini vurgulayarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

7 PARTİNİN HESAPLARI "DENK VE UYGUN" BULUNDU

Mali denetimi tamamlanan diğer 7 siyasi partinin (Ülkem Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi ve Emekçi Hareket Partisi) ilgili yıllara ait kesin hesapları ise geçer not aldı. Yüksek Mahkeme, sunulan bilgi ve belgelere dayanarak bu partilerin mali kayıtlarının doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.