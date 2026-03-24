NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz performans! Galibiyet gelmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Chicago Bulls'a 132-124 yenildi.

United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti. Collin Sexton'ın 25 ve Matas Buzelis'in 23 sayıyla oynadığı ev sahibi takımda 7 oyuncu, çift haneli sayıya ulaştı. İki maç sonra kazanan Bulls, bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

Thunder'dan üst üste 12. galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103'lük skorla geçti.

Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı mağlup eden Thunder, art arda 12 olmak üzere 57. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18'er sayı kaydetti.

Bu sezon 33. yenilgisini yaşayan ev sahibi takımda VJ Edgecombe 35 ve Trendon Watford 15 sayı attı. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 26 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Van Hollen, Trump'ın "yalan söylediğini" savundu
Van Hollen, Trump'ın "yalan söylediğini" savundu
Liverpool maçında parmağı kopmuştu! İşte Noa Lang'ın son hali
Liverpool maçında parmağı kopmuştu! İşte Noa Lang'ın son hali
Trafikte dezenformasyona ceza geliyor
Trafikte dezenformasyona ceza geliyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
Altı aracın karıştığı feci kaza! 19 kişi yaralandı
Altı aracın karıştığı feci kaza! 19 kişi yaralandı
Turkcell'e 1 milyar dolarlık uluslararası murabaha sendikasyonu
Turkcell'e 1 milyar dolarlık uluslararası murabaha sendikasyonu
Sürpriz iddia! Fenerbahçe'de seçim iptal oluyor
Sürpriz iddia! Fenerbahçe'de seçim iptal oluyor
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Borusan Next servis ağını Florya ile büyüttü
Borusan Next servis ağını Florya ile büyüttü
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur her şeyi itiraf etti! İsim verdi
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur her şeyi itiraf etti! İsim verdi
ABD Başkanı Trump'tan şok itiraf: “Savaşı başlatalım diyen ilk kişi sendin!”
ABD Başkanı Trump'tan şok itiraf: “Savaşı başlatalım diyen ilk kişi sendin!”