Van Hollen, Trump'ın "yalan söylediğini" savundu

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

Abone ol

Van Hollen, CNN'e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Onun yalan söylediğini biliyoruz"

Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen, Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine de değinerek, söz konusu adımın "uluslararası hukuka aykırı" olabileceğini söyledi.

Bu durumun "potansiyel savaş suçu" teşkil edebileceği değerlendirmesi yapan Van Hollen, "savaş suçu işleyenleri sorumlu tutacak sistemlere" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu.