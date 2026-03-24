Borusan Next servis ağını Florya ile büyüttü

Borusan Otomotiv'in kullanılmış otomobil platformu Borusan Next, özel servis yapılanmasını büyütme stratejisi kapsamında üçüncü servis noktasını İstanbul Florya'da devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara Balgat ve İstanbul Kağıthane'nin ardından hizmete giren Borusan Next Servis Mez Florya, markanın bayilik modeliyle hayata geçirdiği örnekler arasında yer alıyor.

Borusan Next Servis, her marka ve model araca yönelik bakım, onarım ve arıza tespit hizmetlerini tek noktadan sunarak kullanıcılara hızlı, şeffaf ve güvenilir bir servis deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Üretici standartlarına eş değer parça ve ekipmanlarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında periyodik bakımdan mekanik onarıma, elektrik sistemlerinden oto bakım uygulamalarına kadar hizmet sunuluyor.

Gelişmiş diagnostik altyapıyla gerçekleştirilen kontroller sayesinde araçların mevcut durumu kapsamlı şekilde analiz edilirken, olası risklerin önceden tespit edilmesiyle güvenli sürüş deneyimi destekleniyor. Oto kuaför hizmetleri kapsamında sunulan koruyucu ve estetik uygulamalarla araçların uzun vadeli değerinin korunmasına da katkı sağlanıyor.

Borusan Next, servis alanındaki büyümesini bayilik modeliyle destekleyerek iş ortaklarıyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı amaçlıyor. Bu model sayesinde farklı lokasyonlarda hizmet ağını genişletmeyi planlayan marka, kullanıcılarına yaygın ve erişilebilir bir servis deneyimi sunmayı planlıyor.