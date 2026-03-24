Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'yla su teknolojileri girişimlerini destekliyor

Koç Holding ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORK, İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı ile su teknolojileri alanındaki girişimleri destekliyor.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle birlikte su stresi dünya genelinde giderek daha kritik bir konu haline geliyor.

Teknolojiyi kullanarak iklim sorunlarına çözüm üretmeyi stratejik öncelikleri arasında değerlendiren ve 2050 karbon nötr hedefine ulaşma yolunda çalışmalarını sürdüren şirket bu kapsamda başlattığı İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'na seçilen girişimleri de açıkladı.

İlk yılında su teknolojilerini merkeze alan programın değerlendirme süreci sonunda BlueIT, Cleture, Generative Nature ve Gristek girişimleri hızlandırma programına katılmaya hak kazandı. Bu girişimler, Koç Topluluğu şirketleriyle pilot uygulamalar geliştirme, mentorluk ve yatırım fırsatlarına erişim imkanı bulacak.

Bu girişimler arasında yer alan BlueIT girişimi sanayi tesisleri ve ticari binalarda su ve atık su proseslerini gerçek zamanlı veriler ve yapay zeka destekli analizlerle izleyip yönetmelerini sağlayan dijital bir su yönetim platformu olarak öne çıkıyor.

Farklı sektörlerden sanayi kuruluşlarıyla yürütülen projeler ve aldığı yatırımlarla Türkiye'nin önde gelen su teknolojisi girişimlerinden biri haline gelen girişimin, şu anda 40'tan fazla tesiste uygulaması bulunuyor.

Cleture girişimi ise karbon ve su ayak izi hesaplamalarını tek altyapıda birleştirerek şirketlerin sürdürülebilirlik verilerini tek bir merkezden ölçmesini ve yönetmesini sağlıyor.

Generative Nature de topraksız tarım seraları için gerçek zamanlı 17 farklı sensörden ve otonom robotlardan elde edilen görüntü verilerini yapay zeka ajanlarıyla analiz ederek bitkinin anlık ihtiyacına göre gübreleme reçeteleri oluşturan yeni nesil bir tarım otomasyon teknolojisi geliştiriyor.

Amerika merkezli girişim, Türkiye'de yürüttüğü AR-GE faaliyetleri ile sera üretiminde verimliliği artırmayı, su ve gübre kullanımını önemli ölçüde azaltmayı ve sürdürülebilir tarım için veri odaklı yeni bir üretim standardı oluşturmayı hedefliyor.

Gristek girişimi de kamu ve özel sektörün merkezi arıtma altyapılarına olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bir teknoloji girişimi. 1 saat içinde kurulabilen tak-çalıştır yapılı gri su arıtma donanımları, şebeke suyu maliyetlerini yüzde 40'a varan oranlarda düşürürken gerçek zamanlı dijital su ayak izi takibi ve IoT tabanlı akıllı altyapı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlıyor.

Seçilen girişimler, hızlandırma programı kapsamında eğitimler, mentorluk görüşmeleri ve yatırımcı buluşmalarını içeren kapsamlı bir gelişim sürecinden geçiyor.

Koç Holding'in sürdürülebilirlik stratejisinde su yönetimi önemli bir yer tutuyor. Topluluk, Birleşmiş Milletler'in su yönetiminde paydaşları bir araya getiren 'CEO Water Mandate' oluşumunun imzacıları arasında yer alırken, Dünya Ekonomik Forumu'nun Water Futures topluluğuna da üye olarak yer alıyor.

Su kaynaklarının korunmasına yönelik küresel yaklaşım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin hem çevresel hem de ekonomik açıdan kritik bir öncelik olduğunu belirtti.

Çakıroğlu, dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu fakat bunun yalnızca yaklaşık yüzde 3'ünün kullanılabildiğini vurgulayarak, 'Su, yaşamın temeli olduğu gibi işimizin de ayrılmaz bir parçası. Teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak su verimliliğimizi ve geri kazanım oranlarımızı artırırken, faaliyet gösterdiğimiz havzalarda su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

İklim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri desteklemeyi bu nedenle önemsediklerinin altını çizen Çakıroğlu, 'Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi işbirliğiyle başlattığımız İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'nın ilk yılında su teknolojilerine odaklanıyoruz. Amacımız, su alanında çözüm geliştiren girişimlere büyüme imkanı sağlamak ve uluslararası paydaş ağlarına erişimlerini kolaylaştırmak.' değerlendirmelerinde bulundu.

Çakıroğlu, programın girişimlere Koç Topluluğu şirketleri ve uluslararası paydaşlarla birlikte çalışma fırsatı bulacağı bir ekosistem sunacağını kaydetti.