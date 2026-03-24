Emekli promosyonu yarışında bankalar rekora koşuyor! Hangi banka ne kadar veriyor? 50 bin TL veren de var...
Bankalarda emekli promosyon yarışı kızıştı... 2026 Mart ayı itibarıyla bazı bankalar, bayram öncesi jestiyle toplam ödeme tutarını ek ödüllerle birlikte 50 bin TL seviyesine çıkardı. Maaşını taşıyana rekor ödeme vaadeden özel bankaların yanı sıra, tutarlarını sabit tutan kurumlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en yüksek ödeme yapan bankaların güncel listesi ve 2026 yılı tüm başvuru detayları...
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor.
Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.
VAKIFBANK
Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
VAKIF KATILIM
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşınızı Vakıf Katılım’a taşıyarak 25.000 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz." denildi.
ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM
İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.