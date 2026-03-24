Trafikte dezenformasyona ceza geliyor

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki son değişiklikleri çarpıtarak sosyal medyada korku ve bilgi kirliliği yayan içerik üreticilerine karşı harekete geçti. "Araç kokusu asmak yasak" veya "makyaj yapana ceza" gibi asılsız iddialarla etkileşim avcılığı yapan hesaplar hakkında adli ve idari işlem başlatılıyor.

Abone ol

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, dijital mecralarda manipülasyon odağı haline geldi. İçişleri Bakanlığı, yeni düzenlemeyi yüksek ceza rakamları ve gerçek dışı yasaklarla ilişkilendirerek toplumda panik yaratan hesapların mercek altına alındığını duyurdu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ "SAHTE" İHLAL GÖRÜNTÜLERİ

Bakanlık birimleri tarafından yapılan incelemelerde, bazı içerik üreticilerinin sadece asılsız iddialarla yetinmediği, aynı zamanda yapay zeka kullanarak bu iddiaları destekleyici sahte denetim görüntüleri oluşturdukları belirlendi.

"Araç içi telefon tutacağı yasaklandı", "Dikiz aynasına koku asan yandı" gibi başlıkların, takipçi sayısını artırmak ve reklam geliri elde etmek amacıyla kasıtlı olarak kurgulandığı saptandı.

Vatandaşı yanıltan ve kamu düzenini hedef alan bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Siber Suçlarla Mücadele birimleri devreye girdi.

TEKNİK BOŞLUKLAR GİDERİLİYOR: MULTİMEDYA EKRANLARA YENİ STANDART

Bakanlık, kanun değişikliğinin ardından uygulama yönetmeliği üzerindeki çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Yeni yönetmelikle sahada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve denetimlerin daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.