Beymen Club yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerde hizmete sundu

Beymen Club, 'modern ve dinamik stil' anlayışını yansıtan yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerdeki mağazalarında modaseverlerle buluşturdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modern moda anlayışını mimari estetikle bir araya getiren yeni konsept, alışveriş deneyimine yeni bir yorum kazandırmayı hedefliyor.

Markanın logosundaki geometriden ilham alan yeni iç mekan tasarımında traverten dokular, mat zeminler ve nötr tonlar kullanılarak sade bir atmosfer oluşturulurken, aksesuar alanlarında yer alan eğrisel organik formlu raflar, tavan ve duvar dengesiyle birleşerek mekana hareketlilik katıyor.

Mağazaların yalın paleti içinde sanat eserleri, el dokuması kilimler ve özel seçilmiş dekoratif objelerle dokusal bir zenginlik sunuluyor.

Beymen Club, daha önce Mall of İstanbul, Antalya Migros, Ümraniye Meydan ve Kentpark mağazalarında hayata geçirdiği bu dönüşüm sürecini yeni noktalarına da taşımış oldu.

Mimari düzenleme kapsamında markanın Akasya mağazası 267 metrekarelik alanda hizmet verirken, asma katın genişletilmesiyle erkek koleksiyonuna ayrılan satış alanı büyütüldü.

Zorlu mağazası ise 196 metrekarelik sofistike alanıyla kapılarını açarken, cephenin açılmasıyla mağaza içi ve vitrin arasındaki görsel ilişki güçlendirilerek şeffaf bir mimari yaklaşım sergilendi.

Her iki noktada da kullanılan büyük boy dijital ekranlar, vitrinleri fiziksel ve dijital dünyayı birleştiren modern bir sunum alanına dönüştürüyor.