Sürpriz iddia! Fenerbahçe'de seçim iptal oluyor

Fenerbahçe’de sezon sonunda beklenen seçimli genel kurulun ertelenmesi gündeme geldi. Başkan Sadettin Saran’ın yönetim ve organizasyonda kapsamlı değişikliklere hazırlandığı belirtiliyor.

Abone ol

Fenerbahçe camiasında genel kurul tarihiyle ilgili yaşanan belirsizlikler yeni bir boyut kazandı. Kulübe yakın kaynaklar, Başkan Sadettin Saran'ın kısa süre önce düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamaların, daha önce beklenen olağanüstü genel kurulun ertelenebileceğine dair yorumlara yol açtığını aktardı.

Başkan Saran, törende yaptığı konuşmada, “Görüyorum ki zor günlerde nasıl berabersek, inşallah çok güzel günlerde de hep beraber olacağız. 4 Nisan’da Yüksek Divan Kurulu’nda sizlere detaylı olarak bilgiler vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri kulüp içinde ve taraftarlar arasında yankı buldu.

Sözcü'nün haberine göre, bazı kongre üyeleri ve yönetime yakın çevreler, Başkan Saran’ın göreve en az bir yıl daha devam etme arzusunda olduğunu ve genel kurulun, daha önce planlandığı gibi, 2027 yılında gerçekleştirileceğini düşünüyor. Bu görüşe göre, Sadettin Saran başkanlık koltuğunda kalmaya sıcak bakarken; yönetim kurulu ile Sportif A.Ş. yapılanmasında önemli değişiklik hazırlıklarının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Daha önce olağanüstü kongre seçeneğini masada tutan Saran’ın, henüz seçim için kesin bir tarih dile getirmemesi; genel kurulun ertelenmesi ve seçimlerin iptal edilmesi ihtimalini kuvvetlendirdi.

Yakın çevreler, 4 Nisan’da yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Saran’ın bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmasını bekliyor. Kulüp kaynaklarına göre, alınacak yeni kararlar yalnızca yönetim kademesini değil, gelecek sezon futbolcu transferleri dahil tüm sportif projelerin yol haritasını da şekillendirecek.