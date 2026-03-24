Pancu'dan sürpriz açıklama! İsim vererek konuştu: "Romanya'yı değil Türkiye'yi seçecek"
Beşiktaş’ın efsanevi Rumen ismi Daniel Pancu, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak dev play-off mücadelesi öncesinde gündemi sarsan açıklamalarda bulundu
Kritik Türkiye-Romanya eşleşmesi öncesinde tansiyon yükselirken, Beşiktaş'ın unutulmaz "Kadıköy Panteri" Daniel Pancu'dan ortalığı karıştıracak açıklamalar geldi.
Play-off yarı finalindeki rakibimiz Romanya'nın basın organı DigiSport'a özel açıklamalarda bulunan Daniel Pancu, Alanyaspor'da düzenli olarak şans bulan ve dikkatleri üzerine çeken Ümit Akdağ dosyasını açtı.
Romanya doğumlu ve Türk asıllı olan genç oyuncunun iki ülke arasındaki milli takım tercihini değerlendiren Pancu, "Milli takım tercihini Romanya'dan yana kullanacağını pek düşünmüyorum. Türkiye'yi seçme ihtimali çok daha yüksek" ifadelerini kullanarak Rumen cephesindeki umutları adeta tüketti.
"Galatasaray onu istiyor"
Sadece milli takım değil, transfer piyasasına dair de çarpıcı bilgiler veren Pancu, Süper Lig devinin hamlesini ifşa etti. Romanya basınından DigiSport'a konuşan Pancu, Alanyaspor'un genç savunmacısı Ümit Akdağ için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu.