Ekipler düğmeye bastı! Nevruz etkinliğinde PKK propagandası

İstanbul’da, nevruz etkinliği sırasında bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da, nevruz etkinliği sırasında bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüpheliler için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğü birimleri tarafından şahısları yakalamak için operasyon düzenlendi.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden şahısların katılımı ile düzenlenen "Nevruz" etkinlikleri kapsamında örgüt propagandası yaptıkları anlaşılan bazı kişiler tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah İstanbul ve Kocaeli ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, biri kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 2 şarjör, bu silahlara ait 307 mermi, örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ile şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 38 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Örgüt yanlısı kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin dev uçak gemisinin nerede olduğu ortaya çıktı! 30 saat boyunca yanmıştı
ABD'nin dev uçak gemisinin nerede olduğu ortaya çıktı! 30 saat boyunca yanmıştı
Altın çöküş sonrası yeniden yükseldi! Dünya Altın Konseyi rakam verdi dibi gördü mü?
Altın çöküş sonrası yeniden yükseldi! Dünya Altın Konseyi rakam verdi dibi gördü mü?
Kabine bugün toplanıyor, gündem çok yoğun! İşte masadaki konular
Kabine bugün toplanıyor, gündem çok yoğun! İşte masadaki konular
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi en kısa zamanda terk edin
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi en kısa zamanda terk edin
Donald Trump İran ile savaş kararı aldığı günü anlattı: İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin
Donald Trump İran ile savaş kararı aldığı günü anlattı: İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin
Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası
Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası
Ankara'da feci kaza hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadı
Ankara'da feci kaza hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadı
Türkiye’de geliştirilen deprem uygulaması: EarthquakePin saniyeler kazandırıyor
Türkiye’de geliştirilen deprem uygulaması: EarthquakePin saniyeler kazandırıyor
Tutuşan Arap ülkelerinden Trump'a "İran'la masaya otur" baskısı
Tutuşan Arap ülkelerinden Trump'a "İran'la masaya otur" baskısı
Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü ölü sayısı 66'ya yükseldi
Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü ölü sayısı 66'ya yükseldi
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırı dalgası çok sayıad noktaya füze parçaları isabet etti
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırı dalgası çok sayıad noktaya füze parçaları isabet etti
ABD-İsrail’in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı
ABD-İsrail’in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı