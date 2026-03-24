Altın çöküş sonrası yeniden yükseldi! Dünya Altın Konseyi rakam verdi dibi gördü mü?

Orta Doğu'da yükselen tansiyonla gerileyen altının ons fiyatı 4 bin 99 dolara kadar indi. ABD Başkanı Trump'ın 'erteleme' kararı sonrası yeniden yükselişe geçen gram altın fiyatı bugün 6.220 TL ve ons fiyatı 4.360 dolardan işlem görüyor. Dün gram altında 5 binli rakamlar görülmüştü. Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan analiz de dikkat çekiyor. Altında dip fiyat görüldü mü?

Altının ons fiyatı, 29 Ocak'ta 5 bin 598 dolarlık tarihi zirvesinin ardından şubat ayını 5 bin 263 dolardan tamamlamıştı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da yükselen tansiyonla bu ay gerileyen altının ons fiyatı 4 bin 99 dolara kadar indi. Trump'ın, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtmesi ve Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlüğüne erteleme talimatı verdiğine yönelik açıklamasıyla değerli metallerde toparlanma dikkati çekti.

2008 VE 2020 GİBİ…

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan haftalık değerlendirmede; önemli merkez bankası toplantıları ve artan jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir haftanın ardından, tahvil getirilerinin de keskin bir şekilde yükselmesiyle, altın fiyatları yılın en düşük seviyelerine geriledi. Piyasadaki hareketler ise likidite ihtiyacının daha baskın çıktığı 2008 ve 2020 yıllarındaki riskten kaçınma dönemlerine benzetildi.

DİKKATLER ORTA DOĞU’DA

WGC analistleri, keskin yükselen reel getiriler ve politika faizlerinin 2026'da yükseleceği beklentisinin hem kaldıraç azaltma hem de kâr alma hareketiyle altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktararak, “Altın piyasası, Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili günlük gelişmelerden etkilenmeye devam edecek. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dair herhangi bir işaret, enerji kesintilerini de hafifleterek yatırımcı güvenini yeniden inşa edebilir. Ancak uzun süreli ‘kapalılık’ durumu faiz artırımı beklentilerini artırabilir. Öte yandan ABD'de siyasi kısıtlamalar ve artan borç yükü, FED'in faiz artırımı yapma alanını sınırlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLAR DİBİ GÖRDÜ MÜ?



WGC analistleri, teknik olarak 2022-2025 yükseliş trendinin %38,2'lik geri çekilme seviyelerine ve 200 günlük ortalamayı da içeren bölgeye işaret ederek “4.090-4.066 dolar aralığı, önemli bir destek bölgesi” tespitinde bulundular ve ons altında dip noktası bulma girişiminin de bu seviyelerde gerçekleşebileceğini öngördüler. Bu arada altın fiyatlarında dünkü düşüşün ardından gelen tepkinin, WGC tarafından dikkat çekilen destek bölgesinin hemen üzerinden gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.