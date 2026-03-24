BIST 13.168
DOLAR 44,35
EURO 51,42
ALTIN 6.236,89
HABER /  GÜNCEL

Türkiye’de geliştirilen deprem uygulaması: EarthquakePin saniyeler kazandırıyor

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de geliştirilen EarthquakePin uygulaması, kullanıcılarına deprem başlamadan saniyeler önce uyarı vermeyi hedefleyen sistemiyle dikkat çekiyor. Uygulamayı hazırlayan ekip, resmi erken uyarı sistemlerinin yerine geçmediğini ancak tamamlayıcı bir çözüm sunduğunu açıkladı.

Abone ol

Türkiye'de depremle mücadele alanında önemli bir çalışmaya imza atılıyor.

Mobil cihazların sensörlerinden elde edilen verileri analiz eden EarthquakePin adlı uygulama, özellikle depremin yıkıcı etkisini oluşturan S dalgaları öncesinde kullanıcıya bildirim göndererek zaman kazandırmayı amaçlıyor.

Kurucu Ortak Harun Deliktaş AFAD Gönüllüsü olarak sahada edindiği tecrübelerden yola çıkarak uygulama fikrini kurucu ortak yazılım mühendisi Eren Vardar ile birlikte ekip kurarak hayata geçirdiler.

Kulllanıcıya zaman kazandırmayı amaçlıyor

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri, internet bağlantısı olmasa bile çalışabilen otomatik konum SMS sistemi. Kullanıcılar, afet anında önceden belirledikleri kişilere konumları otomatik gönderiliyor.

81 ili kapsayan uygulamada 7/24 kesintisiz izleme olanağı sağlıyor, 350'den fazla sismik istasyon takip ediliyor.

Fiziksel verilerin analizine dayanıyor

EarthquakePin ayrıca sismik aktivite haritası, deprem simülasyonu ve afet bilgilendirme içerikleri ile sadece uyarı vermeyi değil, kullanıcıların bilinçlenmesini de hedefliyor.

Android versiyonu kullanıcıların hizmetine giren uygulamanın çok yakında ios versiyonu da yayına girecek.

Geliştirici ekip, uygulamanın bir tahmin sistemi olmadığını, tamamen fiziksel verilerin analizine dayandığını vurgularken, resmi erken uyarı sistemlerinin yerine geçmediğini ancak tamamlayıcı bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, bu tür uygulamaların özellikle büyük depremler öncesinde kazanılan birkaç saniyenin bile hayati önem taşıyabileceğini ifade ediyor.

