Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası

Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası

Beykoz'da trafikte aracından inerek kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası kesildi.

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Beykoz Kent Güvenliği Sistemi (KGS) üzerinden 2 sürücünün aracından inerek kavga ettiğini tespit etti.

Sürücüler M.C.Ö ve B.K'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 360 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücüler hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.

