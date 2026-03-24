BIST 13.168
DOLAR 44,35
EURO 51,42
ALTIN 6.236,89
HABER /  DÜNYA

Donald Trump İran ile savaş kararı aldığı günü anlattı: İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyon kararının perde arkasını açıkladı. Trump, harekatın başlatılmasında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in etkili olduğunu söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen Safe Task Force zirvesinde, İran operasyonunun karar anına dair detayları paylaştı.

Trump, nükleer tehdit gerekçesiyle başlatılan harekatın sorumluluğunu doğrudan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yükledi.

Trump, nükleer silah sahibi bir İran'ın kabul edilemez olduğunu vurgularken, operasyonun başladığı o kritik geceyi şu sözlerle anlattı:

"...Böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine, 55 bine, hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok! Ya da durup Orta Doğu'ya yönelik küçük bir adım atabiliriz ve bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz.

"Hadi yapalım" dedin

Pete'i aradım, General Cain'i aradım. Dedim ki; konuşalım. Orta Doğu'da bir sorunumuz var, adı İran. 47 yıldır terörün kaynağı oldular. Ve Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin. Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdiniz."

ABD ve İsrail'in saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

