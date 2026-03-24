Savaş diplomasisi! ABD heyeti Pakistan’a gidiyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar kapsamında ABD’den bir heyetin bir veya iki gün içinde Pakistan’a geleceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirterek, ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" ülkeye geleceğini belirtti.

ABD İRAN'I MÜZAKERELERE İKNA ETMEK İSTİYOR

İran yönetiminin "güvensizlik nedeniyle" ABD tarafıyla görüşmeye "henüz hazır olmadığını" ileri süren Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor." ifadesini kullandı.

ŞAHBAZ ŞERİF PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü anımsatan kaynaklar, bu görüşmeyi "Tahran'ı kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

GÖRÜŞMEYE WİTKOFF VE JARED KUSHNER KATILACAK

ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bosna Hersek Türkiye'den Bayraktar TB2 alacak! Tarih verildi...
Bosna Hersek Türkiye'den Bayraktar TB2 alacak! Tarih verildi...
ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda 12 adet mayın tespit edildiğini duyurdu
ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda 12 adet mayın tespit edildiğini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvuru kılavuzunu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvuru kılavuzunu yayımladı
Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarında
Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarında
Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Erol Köse'nin düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Erol Köse'nin düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Serdal Adalı, Milli Takım antrenmanında
Serdal Adalı, Milli Takım antrenmanında
İran’dan Trump'ın müzakere iddialarına yalanlama
İran’dan Trump'ın müzakere iddialarına yalanlama
Kolombiya’da askeri uçak düştü! İçinde 110’dan fazla asker vardı
Kolombiya’da askeri uçak düştü! İçinde 110’dan fazla asker vardı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’da patlama: 8 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’da patlama: 8 kişi hayatını kaybetti
Erol Köse’nin bıraktığı not ortaya çıktı
Erol Köse’nin bıraktığı not ortaya çıktı