ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda 12 adet mayın tespit edildiğini duyurdu

ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı’nda en az 12 sualtı mayını tespit edildiğini öne sürerken, söz konusu mayınların İran yapımı olduğu iddia edildi. Manyetik ve akustik sensörlerle çalışan ve tespiti zor olan mayınlara ilişkin haberler gündeme gelirken, İran yetkilileri iddiaları yalanlayarak bölgede kontrolün kendilerinde olduğunu ve mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda mayınlar tespit edildiğini öne sürdü. ABD basınının adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD istihbaratının Hürmüz Boğazı'nda en az 12 tane sualtı mayını tespit ettiği ifade edildi.

Haberlerde, İran'ın boğaza yerleştirdiği mayınların İran yapımı Maham 3 ve Maham 7 Limpet mayını olduğu belirtildi.

FİZİKSEL TEMAS OLMADAN YAKIN CİSİMLERİ ALGILIYOR, TESPİTİ SON DERECE ZOR

Maham 3, manyetik ve akustik sensörler aracılığıyla fiziksel temas gerektirmeksizin yakın cisimleri algılayan demirleme tipi bir deniz mayını olarak biliniyor. İlk kez 2015 yılındaki bir silah fuarında kamuoyuna tanıtılan Maham 7 ise, "yapışkan mayın" olarak da bilinen, son derece zor tespit edilebilen bir mayın. Deniz tabanına oturtulan yüksek patlayıcılı mayın, akustik ve üç eksenli manyetik sensör kombinasyonu kullanarak yakın çevresindeki gemileri algılıyor.

İRAN YALANLADI: İHTİYAÇ DUYMUYORUZ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altında tuttuklarını dolayısıyla Basra Körfezi'ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Zülfikari ayrıca, ihtiyaç halinde her türlü imkandan da faydalanacaklarını da sözlerine ekledi.