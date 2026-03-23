Araç içi telefon tutucu ve koku yasağı iddialarına yalanlama

Araç içi telefon tutucu ve koku yasağı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Trafik Kanunu’ndaki değişikliklere ilişkin “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bir süredir 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddiaları, kamuoyunda en çok konuşulanlar arasında. İddialara ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. 

Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildiren DMM, yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTE"

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etti!
Özgür Özel, Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etti!
Ameliyat edilmişti! Osimhen için yeni açıklama
Ameliyat edilmişti! Osimhen için yeni açıklama
Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı
Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı
İran savaşı bitiyor mu? Trump son dakikada karar değiştirdi görüşme bombası
İran savaşı bitiyor mu? Trump son dakikada karar değiştirdi görüşme bombası
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edildi
Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edildi
Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti
Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti
Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü