Serdal Adalı, Milli Takım antrenmanında

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Romanya maçı öncesi antrenman gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve top çalışmalarıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Ay-yıldızlılarda Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün yanı sıra ağırları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. Dün kendi takımlarında maça çıkıp bugün kampa katılan futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi.  

Ayrıca dün Midtjylland'ın, Viborg ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Aral Şimşir ile ilgili milli takım sağlık heyetinin eline ulaşan bilgiler doğrultusunda 23 yaşındaki futbolcunun sakatlığının maç oynamasına engel teşkil ettiği öğrenildi. Aral'ın, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılması bekleniyor.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

Milliler, yarın saat 16.45'te çalışmalarını basına kapalı olarak sürdürecek.

