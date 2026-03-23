Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarında

Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarında

Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’taki performansı Avrupa devlerinin dikkatini yeniden çekerken, Liverpool ve Inter’in oyuncuya olan ilgisinin arttığı belirtildi.

Sezon başında Avrupa devlerinin radarında olan ancak birçok takımı reddederek Beşiktaş'ı tercih eden Orkun Kökçü, son dönemdeki performansıyla dev takımları yeniden harekete geçirdi.

LIVERPOOL VE INTER'İN İLGİSİ YENİDEN ARTTI

Sabah'ın haberine göre; Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un Feyenoord'dan eski öğrencisi Orkun Kökçü'ye olan ilgisi devam ediyor. Öte yandan İtalya'dan Inter de Orkun'u kadrosunda görmek istiyor.

Haberde, yoğun ilgi altında olan Orkun Kökçü'nün takımdan ayrılmaya niyeti olmadığı ve Beşiktaş yönetiminin de yıldız ismi takımda tutmaya kararlı olduğu ifade edildi. 

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

25 yaşındaki orta sahanın tek hayali, "Çocukluk aşkım" dediği Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak. Yönetim de gelecek sezon kadroyu Orkun Kökçü'nün üzerinde şekillendirecek.

SLOT İLE BİRLİKTE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Hollanda Eredivisie'nin 2022/2023 sezonunda Feyenoord, teknik direktör Arne Slot yönetiminde şampiyon olmuştu. Orkun Kökçü, o dönemki takımın en önemli parçalarından biriydi ve Hollanda'da sezonun oyuncusu ödülünü almıştı.

Orkun Kökçü, bu sezon siyah-beyazlı formayı 32 kez terletti ve 7 gol - 8 asistlik katkı sağladı.

