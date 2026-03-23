Erol Köse’nin bıraktığı not ortaya çıktı

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer’deki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, Köse’nin psikolojik sorunlar yaşadığı ve uzun süredir evden çıkmadığı öne sürüldü. Olayın ardından ulaşıldığı belirtilen notta ise ALS hastası olduğunu ifade ederek sorumluluğu üstlendiği görüldü.

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan evinde hayatını kaybetti. Köse, Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattaki dairesinin balkonundan düşerek can verdi. Köse'nin şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatılırken ünlü yapımcının psikolojisinin bozuk olduğu ve 3 aydır evden çıkmadığı ileri sürüldü.

BIRAKTIĞI NOTA ULAŞILDI

Erol Köse'nin bıraktığı iddia edilen nota tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı. Notta, "ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim" yazdığı görüldü.

Söz konusu notun sonunda ise, "Not: Kediye iyi bakın" yazdığı görüldü. 

NE OLMUŞTU?

Köse'nin yardımcısı resepsiyona gelerek, Köse ile görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Köse'nin şüpheli biçimde yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Araç içi telefon tutucu ve koku yasağı iddialarına yalanlama
Özgür Özel, Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etti!
Ameliyat edilmişti! Osimhen için yeni açıklama
Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı
İran savaşı bitiyor mu? Trump son dakikada karar değiştirdi görüşme bombası
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edildi
Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti
Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
