Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan'a ülkesinin, İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilettiğini aktaran Şerif, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar ve yerlerinden edilenler için şifa diledi.

Şerif, görüşmede, Körfez bölgesindeki "vahim durumu" ele aldıklarını ifade ederek, gerilimin yatıştırılması, diyalog ve diplomasinin acil gerekliliği üzerinde mutabık kaldıklarının altını çizdi.

Görüşmede, İslam alemi için birlik ve beraberliğin önemini vurguladığına işaret eden Şerif, Pakistan'ın bölgedeki barışın ilerletilmesinde yapıcı rol üstlenme konusundaki kararlılığını teyit ettiğini kaydetti.