Erol Köse korkunç bir şekilde öldü! İntihar iddiası var eşi ve çocukları kimdir?

Müzik yapımcısı Erol Köse 61 yaşında düşmeye bağlı olarak öldü. Yapımcı Erol Köse'nin evdeki yardımcısını "Misafirim var" diyerek gönderdiği, kıyafetlerini değiştirip binadan atladığı iddia edildi. Ünlü yapımcının 3 aydır evinden çıkmadığı da öğrenildi. Erol Köse 2 kez evlilik yaptı, ilk eşinden bir kızı vardı. Erol Köse'nin evliyken şarkıcı Gülşen ile yaşadığı yasak ilişki de olay olmuştu.

Abone ol

Yapımcı Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek öldü. 61 yaşındaki Erol Köse'nin intihar etmiş olabileceği yönünde iddialar da var. Erol Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi.

BİNANIN ÖNÜNDE CESEDİ BULUNDU

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İddialara göre, evdeki yardımcısını "Misafirim var" diyerek gönderen Erol Köse, en güzel kıyafetlerini giyip binadan atladı. Komşusu ve yardımcısının polislere olayı böyle anlattığı iddia edildi.



Olay yerinde bulunan ve Erol Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Erol Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

KAZA MI İNTİHAR MI SORUŞTURMA AÇILDI

Erol Köse'nin ölümünün intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

EROL KÖSE NERELİ?

21 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelen Erol Köse aslen Elazığlı. Yapımcı olan Erol Köse'nin asıl mesleği ise doktorluk. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına giren Erol Köse, 8 yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel, Nez gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

EROL KÖSE EVLİ Mİ EŞİ ÇOCUKLARI KİMDİR?

İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğini 2005 yılında Ajlan Köse ile yaptı. Bu evliliği Gülşen ile olan yasak ilişkisi ifşa olunca bitti.

Erol Köse'nin ikinci eşi ise 2015 yılında evlendiği Fulden Çetindoğan oldu. İkinci eşi Türkçe öğretmeniydi.

Erol Köse'nin ilk eşinden Dijan Nazlan isminde bir kızı var.

EROL KÖSE'NİN GÜLŞEN'LE YASAK İLİŞKİSİ

Prodüktör Erol Köse ve şarkıcı Gülşen, 2000'lerin başında uzun süre gündemi meşgul eden yasak bir aşk yaşamıştır. Erol Köse, evli olduğu dönemde yaşanan bu ilişki sırasında Gülşen'in kariyerine "Of Of" şarkısı ile büyük katkı sağlamıştı. Magazin dünyasının ifşa ettiği ilişki ayrılıkla noktalanmıştı.