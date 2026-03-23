Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden süreçte Gazze Şeridi’ndeki toplam can kaybının 72 bin 263’e yükseldiğini duyurdu. Ateşkes sürecine rağmen enkaz altından çıkarılan cenazeler ve hastanelere ulaşan yaralılar, bölgedeki insani dramın boyutlarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Orta Doğu’da on yıllardır süren çatışma tarihinin en kanlı sayfalarından biri olan Gazze savaşı, geride bıraktığı yıkımla sarsıcı veriler sunmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son resmi açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarının toplam bilançosu güncellendi. Açıklanan rakamlar, bölgedeki sivil altyapının ve yaşam alanlarının maruz kaldığı tahribatın vahametini bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine taşıdı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE "HÜZÜNLÜ MESAİ"

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, hastanelere cenaze ve yaralı nakli devam ediyor. Bakanlık verilerine göre, son 24 saat içinde 9 kişinin cansız bedeni ile 30 yaralı hastanelere ulaştırıldı.

Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 687’ye ulaştı.

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı aynı dönemde 756 olarak kayıtlara geçti.

Ateşkes süresince yaralanan veya tedavi altına alınanların sayısı ise bin 845’e yükseldi.

2,5 YILLIK YIKIMIN GENEL TOPLAMI

Saldırıların başladığı ilk günden bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık sürede, Gazze Şeridi adeta bir açık hava mezarlığına dönüştü. Sağlık Bakanlığı’nın veri tabanına işlenen toplam rakamlar şöyle:

Toplam Can Kaybı: 72.263

Toplam Yaralı Sayısı: 171.944

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Milli maç kadrosunda deprem! Merih Demiral'dan yıkan haber geldi
Milli maç kadrosunda deprem! Merih Demiral'dan yıkan haber geldi
Motorin zammı kesinleşti gece litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin zammı da var
Motorin zammı kesinleşti gece litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin zammı da var
Ömer Günel tutuklanmıştı! Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Ömer Günel tutuklanmıştı! Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Trump'ın kararının ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı
Trump'ın kararının ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı
Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı
Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı
Erol Köse korkunç bir şekilde öldü! İntihar iddiası var eşi ve çocukları kimdir?
Erol Köse korkunç bir şekilde öldü! İntihar iddiası var eşi ve çocukları kimdir?
Sadettin Saran'ın planı belli oldu! Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürprizi
Sadettin Saran'ın planı belli oldu! Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürprizi