Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden süreçte Gazze Şeridi’ndeki toplam can kaybının 72 bin 263’e yükseldiğini duyurdu. Ateşkes sürecine rağmen enkaz altından çıkarılan cenazeler ve hastanelere ulaşan yaralılar, bölgedeki insani dramın boyutlarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Orta Doğu’da on yıllardır süren çatışma tarihinin en kanlı sayfalarından biri olan Gazze savaşı, geride bıraktığı yıkımla sarsıcı veriler sunmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son resmi açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarının toplam bilançosu güncellendi. Açıklanan rakamlar, bölgedeki sivil altyapının ve yaşam alanlarının maruz kaldığı tahribatın vahametini bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine taşıdı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE "HÜZÜNLÜ MESAİ"

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, hastanelere cenaze ve yaralı nakli devam ediyor. Bakanlık verilerine göre, son 24 saat içinde 9 kişinin cansız bedeni ile 30 yaralı hastanelere ulaştırıldı.

Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 687’ye ulaştı.

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı aynı dönemde 756 olarak kayıtlara geçti.

Ateşkes süresince yaralanan veya tedavi altına alınanların sayısı ise bin 845’e yükseldi.

2,5 YILLIK YIKIMIN GENEL TOPLAMI

Saldırıların başladığı ilk günden bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık sürede, Gazze Şeridi adeta bir açık hava mezarlığına dönüştü. Sağlık Bakanlığı’nın veri tabanına işlenen toplam rakamlar şöyle:

Toplam Can Kaybı: 72.263

Toplam Yaralı Sayısı: 171.944