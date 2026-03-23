İnan Güney hakkında iddianame hazırlandı! 35 yıl hapis cezası istedi

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 7 aydır cezaevinde bulunan Güney'in iddianamesinin, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" davasıyla birleştirilmesi talep edildi. Savcılık, Güney'in 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, 7 aydır cezaevinde bulunan Güney hakkında hazırlanan iddianamenin, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

35'er yıla kadar hapis cezası talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edildi.

Dosyanın, İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.