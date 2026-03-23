Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Antalya'dan Konya istikametine gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
14 kişi yaralandı
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.