Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Victor Osimhen'in kaçırdığı maçlar

Victor Osimhen’in geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 5 maç sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği ise iyileşme sürecine bağlı olacak.

Galatasaray’da ameliyata alınan Victor Osimhen’in sahalara dönüş takvimi netleşmeye başladı. Yıldız golcünün yaklaşık 5 maç formasından uzak kalması beklenirken, kaçıracağı karşılaşmalar ve derbiye yetişip yetişemeyeceği de iyileşme sürecine göre şekillenecek.

5-6 HAFTALIK AYRILIK BEKLENİYOR

Sakatlığı sonrası ameliyat olan yıldız golcü, daha önce yaptığı açıklamada 5-6 hafta içinde sahalara dönmeyi hedeflediğini belirtmişti. Bu süreçte takımını kritik maçlarda yalnız bırakacak.

5 MAÇI KAÇIRMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in Süper Lig'de Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Gençlerbirliği maçını da kaçırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

DERBİ YARIŞI ZAMANA BAĞLI

Yıldız futbolcunun nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği ise tedavi sürecine bağlı olacak. Sağlık ekibinin vereceği karar, derbide oynayıp oynamayacağını belirleyecek.

