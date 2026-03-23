Kılıç çatma soruşturmasında ihraç edilen komutan döndü birinci dönemedi

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' soruşturması kapsamında ihraç edilen Binbaşı Murat Ertürk, açtığı dava sonucunda göreve iade edildi. Ankara 14. İdare Mahkemesi, kararını oy birliğiyle verdi. Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu için ise kötü haber geldi.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’te düzenlenen mezuniyet töreninde kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden Deniz Demirtaş, mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından görevine geri dönmüştü. Benzer bir geri dönüş kararı Binbaşı Murat Ertürk'ün açtığı davada çıktı. Ankara 14. İdare Mahkemesi, bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk'ün göreve dönmesine oy birliği ile karar verdi.

2 KOMUTAN GÖREVE DÖNDÜ

Bu gelişmeyle birlikte ihraç edilen üç komutandan ikisi yeniden TSK’ya dönmüş oldu. Albay Alper Topsakal da açtığı dava sonucunda üniformasına kavuşmuştu. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise hâlâ karar tebliği bekleniyor.

BİRİNCİ OLAN TEĞMEN DÖNEMEDİ

Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu için ise kötü haber geldi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Ebru Eroğlu’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının iptali talebini reddederek, Eroğlu'nun TSK’ya dönüşünü reddetti.