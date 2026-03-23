Katar'da 3 şehidimizin naaşı yere kondu! Tabuta koymama sebepleri bakın ne

KATAR'daki helikopter kazasında 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeni şehit olmuştu. Şehit asker ve ASELSAN teknisyenleri için Katar'da cenaze namazı kılındı. Namazdan gelen bir kare ise gündeme oturdu. Zira şehitlerimizin naaşları namaz sırasında tabuta değil yere dizilmişti. Bu görüntü tartışma çıkarsa da işin aslı Katar geleneklerinde saklı.

KATAR-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti esnasında bir helikopter düşmüştü. Helikopterde 4 Katar Silahlı kuvvetler mensubu, 1 TSK mensubu ile 2 ASELSAN teknisyeni bulunuyordu. Türk şehitler için Katar Daho'da cenaze namazı kılındı.

KATAR EMİRİ NAMAZA KATILDI

Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde kılınan cenaze namazına, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi de katıldı.

ŞEHİTLERİN NAAŞI YERE KONDU

Cenaze namazında şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın naaşları tabut yerine yere konuldu.

NEDEN TABUTA KONULMADI?

Katar'dan gelen bu görüntü sosyal medyada tartışma çıkardı. Şehitlere saygısızlık iddiaları olsa da aslında bunun sebebi Katar genelekleri.

-Katar'da cenaze törenlerinde tabut kullanılmaz.

-Bunun sebebi Katar geleneklerine göre tüm Müslümanların eşit olarak gömülmesinin bir şart olması. Zengin ile fakir, asker veya sivil, hükümdar ve vatandaş arasında belli fark olması uygun değil.

-Katar mezarlıklarında mezar taşı veya mezar levhası da bulunmaz. İnsanların ölülerle konuşmak için mezar başına dönmemesi için bu kural vardır.

TÜRKİYE'YE GETİRİLİRKEN TABUTA KONDU

Şehitlerimiz naaşları Katar'daki cenaze namazının ardından

Dukhan hava üssüne götürüldü. Türkiye'ye gönderilen şehitlerimiz bu kez Türk geleneğine uygun olarak bayraklara sarılmış tabutlara kondu.

Şehitlerin naaşları Katar hava kuvvetlerine ait C-17 uçağı ile Türkiye'ye getirildi.