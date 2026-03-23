Öğrenci affında kritik gelişme! Üniversiteye dönüş için şartlar belli oluyor

Öğrenci affına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Uzun zamandır gündemde olan Yükseköğretim Kanunu teklifinde detaylar artık daha net bir şekilde belli olmaya başladı. Hayata geçirilmesi planlanan modele göre, aftan yararlanabilmesi için öğrencilerin program süresinin en az yarısını tamamlamış olması şartı aranırken, aftan 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek.

Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin çalışmalar uzun süredir AK Parti tarafından yürütülüyordu. Çalışmalar neticesinde yeni bir model geliştirildi. Yeni düzenlemenin 1 Temmuz 2022 sonrasında üniversite eğitimini yarıda bırakan yüzbinlerce öğrenciyi kapsaması bekleniyor.

Öğrenim hayatını farklı nedenlerle bırakmak zorunda kalan öğrenciler yeniden sisteme dahil olacak.

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı oldukları bölümlerde toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması gerekecek. Lisansüstü öğrencilere yönelik alternatif modellerin de masada olduğu ve teknik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Öğretim üyelerinin yaş haddinin 67'den 72'ye çıkarılması da düzenlemede yer alıyor.

Üniversitelerde terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Düzenleme ile öğrenim hayatını farklı nedenlerle bırakmak zorunda kalan; gerek kaydını yenilemeyen gerekse yönetim tarafından üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yeniden sisteme dahil olacak. Öğrenci affı en son 2022 yılında çıkarılmış, af ile yaklaşık 4 milyon öğrenci yeniden eğitim hayatına dahil olmuştu.

ŞARTLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı oldukları bölümlerde toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması gerekecek. Bu kapsamda 4 yıllık bir lisans programı için 2 yıl (4 dönem), 2 yıllık önlisans programı için 1 yıl (2 dönem) eğitim alma şartı aranacak.

AFFIN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Öğrenci affına ilişkin çalışma şu an için sadece lisans ve ön lisansla sınırlı olarak görünüyor. Ancak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatif modellerin de masada olduğu konuşuluyor. Tez döneminde eğitimini bırakan, tezi reddedilen ya da programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de affa dahil edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Düzenlemede ayrıca, öğretim üyelerinin hâlihazırda 67 olan yaş haddinin 72'ye çıkarılması üzerinde de duruluyor.

BAŞKASI ADINA TEZ YAZAN DA KULLANAN DA CEZALANDIRILACAK

Üniversitelerde terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilen öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, başkası adına tez ve makale yazanlar ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlar hakkında cezai yaptırım uygulanması da üzerinde çalışılan konular arasında. Öyle ki, bu kişilerin unvanlarının geri alınması ve meslekten çıkarılmaları da gündemde.

AMAÇ SİSTEMİ İŞLEVSEL HALE GETİRMEK

Yükseköğretim Kanunu’ndaki düzenlemenin amacı hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi daha işlevsel hâle getirmek olarak bildirildi. Teklifin son şekli, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek. Sonrasında ise kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunularak onaylanması beklenecek.

