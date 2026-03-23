Dönüş tarihi belli oldu! Galatasaray'da Osimhen hareketliliği

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da Liverpool faturası ağır oldu. Sakatlığıyla camiayı korkutan Victor Osimhen'in ameliyat detayları netleşirken, spor yorumcusu Levent Tüzemen'den Nijeryalı yıldızın dönüş tarihi ile ilgili kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi’ne Liverpool deplasmanında veda eden Galatasaray, İngiltere’den sadece mağlubiyetle değil, en büyük yıldızı Victor Osimhen’in sakatlık haberiyle de yıkıldı. Kolunda parçalı kırık tespit edilen Nijeryalı golcünün tedavi süreci ve Nijerya’daki tartışmalı görüntüleri camiada bir numaralı gündem maddesi haline geldi.i

İSTANBUL’DA BIÇAK ALTINA YATIYOR

Liverpool maçında girdiği ikili mücadele sonrası kolu alçıya alınan 27 yaşındaki süper yıldız, ülkesi Nijerya’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından İstanbul’a dönüyor. Gelen son bilgilere göre; kolunda parçalı kırık bulunan Osimhen, 48 saat içerisinde İstanbul’da ameliyat masasına yatacak. Nijerya’da kolundaki taşıma aparatını çıkararak gezmesi sosyal medyada büyük yankı uyandıran golcü oyuncu, taraftarları rahatlatan haberi bizzat verdi: "En fazla 5-6 haftaya sahalara dönerim."


LEVENT TÜZEMEN: "OSİMHEN’SİZ BİR GALATASARAY MERAK KONUSU"

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Osimhen’in sakatlığı ve takıma etkisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray’ın oyun planının Nijeryalı yıldız üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Tüzemen, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Osimhen'e göre oynamaya alıştı. Futbolda 'atanın ve tutanın' ne kadar kritik olduğunu bu sezon net gördük. Şimdi en büyük silah bir aydan fazla olmayacak. Osimhen’siz Galatasaray’ın nasıl bir reaksiyon vereceği tam bir muamma."

YENİ HÜCUM HATTI NASIL OLACAK?

Tüzemen, teknik heyetin önündeki alternatifleri de sıraladı: "Osimhen’in yokluğunda forvet hattında Barış Alper Yılmaz’ın görev alması beklenirken; kanatlarda Noa Lang, Yunus Akgün, Leroy Sane veya Roland Sallai üçlüsünden bir rotasyon oluşturulması öngörülüyor."


MÜJDELİ HABER: BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR!

Tüzemen'nin Osimhen'in dönüş süreciyle ilgili söyledikleri ise sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti. Tüzemen, "Operasyonda uygulanacak özel bir yöntem sayesinde, Nijeryalı yıldızın rehabilitasyon sürecinin hızlanacağı ve tahmin edilen 5-6 haftalık süreden daha önce formasına kavuşabileceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş gelişme!
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş gelişme!
MOSSAD Trump'ı fena kandırmış! Üstelik CIA uyarmış ABD medyasının ifşası
MOSSAD Trump'ı fena kandırmış! Üstelik CIA uyarmış ABD medyasının ifşası
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak
Kabine yarın toplanıyor, masadaki gündem yoğun
Kabine yarın toplanıyor, masadaki gündem yoğun
Bayram yağmuru iyi geldi! İstanbul'daki barajların doluluk oranına bakın
Bayram yağmuru iyi geldi! İstanbul'daki barajların doluluk oranına bakın
ABD-İsrail ile İran Savaşı'nda 3 hafta geride kaldı! Enerji fiyatlarında sert dalgalanma
ABD-İsrail ile İran Savaşı'nda 3 hafta geride kaldı! Enerji fiyatlarında sert dalgalanma
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Öğrenci affında kritik gelişme! Üniversiteye dönüş için şartlar belli oluyor
Öğrenci affında kritik gelişme! Üniversiteye dönüş için şartlar belli oluyor
Eczacıbaşı Selpak ve Solo'yu satıyor! Yeni sahibi bakın kim ve kaça alıyor
Eczacıbaşı Selpak ve Solo'yu satıyor! Yeni sahibi bakın kim ve kaça alıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i tebrik etti
İran, Trump'ın tehdidi sonrası tek tek açıkladı! " Muhtemel saldırıda bu tesisler hedef alınacak"
İran, Trump'ın tehdidi sonrası tek tek açıkladı! " Muhtemel saldırıda bu tesisler hedef alınacak"
E-devlet üzerinden kontrol edin! Tüm vatandaşlar bunu yapmak zorunda
E-devlet üzerinden kontrol edin! Tüm vatandaşlar bunu yapmak zorunda