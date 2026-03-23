Dönüş tarihi belli oldu! Galatasaray'da Osimhen hareketliliği

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da Liverpool faturası ağır oldu. Sakatlığıyla camiayı korkutan Victor Osimhen'in ameliyat detayları netleşirken, spor yorumcusu Levent Tüzemen'den Nijeryalı yıldızın dönüş tarihi ile ilgili kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi’ne Liverpool deplasmanında veda eden Galatasaray, İngiltere’den sadece mağlubiyetle değil, en büyük yıldızı Victor Osimhen’in sakatlık haberiyle de yıkıldı. Kolunda parçalı kırık tespit edilen Nijeryalı golcünün tedavi süreci ve Nijerya’daki tartışmalı görüntüleri camiada bir numaralı gündem maddesi haline geldi.i



İSTANBUL’DA BIÇAK ALTINA YATIYOR

Liverpool maçında girdiği ikili mücadele sonrası kolu alçıya alınan 27 yaşındaki süper yıldız, ülkesi Nijerya’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından İstanbul’a dönüyor. Gelen son bilgilere göre; kolunda parçalı kırık bulunan Osimhen, 48 saat içerisinde İstanbul’da ameliyat masasına yatacak. Nijerya’da kolundaki taşıma aparatını çıkararak gezmesi sosyal medyada büyük yankı uyandıran golcü oyuncu, taraftarları rahatlatan haberi bizzat verdi: "En fazla 5-6 haftaya sahalara dönerim."



LEVENT TÜZEMEN: "OSİMHEN’SİZ BİR GALATASARAY MERAK KONUSU"

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Osimhen’in sakatlığı ve takıma etkisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray’ın oyun planının Nijeryalı yıldız üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Tüzemen, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Osimhen'e göre oynamaya alıştı. Futbolda 'atanın ve tutanın' ne kadar kritik olduğunu bu sezon net gördük. Şimdi en büyük silah bir aydan fazla olmayacak. Osimhen’siz Galatasaray’ın nasıl bir reaksiyon vereceği tam bir muamma."

YENİ HÜCUM HATTI NASIL OLACAK?

Tüzemen, teknik heyetin önündeki alternatifleri de sıraladı: "Osimhen’in yokluğunda forvet hattında Barış Alper Yılmaz’ın görev alması beklenirken; kanatlarda Noa Lang, Yunus Akgün, Leroy Sane veya Roland Sallai üçlüsünden bir rotasyon oluşturulması öngörülüyor."



MÜJDELİ HABER: BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR!

Tüzemen'nin Osimhen'in dönüş süreciyle ilgili söyledikleri ise sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti. Tüzemen, "Operasyonda uygulanacak özel bir yöntem sayesinde, Nijeryalı yıldızın rehabilitasyon sürecinin hızlanacağı ve tahmin edilen 5-6 haftalık süreden daha önce formasına kavuşabileceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.