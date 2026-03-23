Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Kim'in Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Putin, Kim'i en içten dileklerle tebrik ettiğini belirterek, Rusya'nın, iki ülkenin dostane ve müttefik bağlarının güçlendirilmesine Kim'in yaptığı kişisel katkıyı takdir ettiğini vurguladı.

Rus lider, "Elbette, Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da geliştirmek için yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu, şüphesiz halklarımızın temel çıkarlarına hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin (YHM) 15. döneminin ilk oturumunda, üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına getirilmişti.

