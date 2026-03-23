Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

Kadıköy Rıhtım'da denizden cansız beden çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Detaylar...

İstanbul Kadıköy'de sabahın erken saatlerinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, denizden çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

GÜNÜN ERKEN SAATLERİNDE DEHŞET ANLARI

İstanbul Kadıköy'de sabah saat 07.00 sıralarında denizin üzerinde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ve sağlık ekiplerinin sudan çıkardığı 55 yaşlarındaki kişinin, yapılan incelemeler sonucunda C.K. olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

İlk iddialara göre, C.K.'nin sabah saatlerinde rıhtımda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin rıhtımdaki çalışmalarını tamamlamasının ardından, C.K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.