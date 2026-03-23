Kabine yarın toplanıyor, masadaki gündem yoğun

Kabine yarın toplanıyor, masadaki gündem yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ortadoğu'daki savaş olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da toplantıda ele alınacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündemi ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Toplantıda savaşın bölgesel yayılım hızı, çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında da Kabine'ye bilgi verilecek.

OLASI TEHDİTLERE KARŞI TEDBİRLER MASADA

Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ile olası tehditlere karşı alınan tedbirler de masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 adet F-16, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri konuşlandırıldı. Bu kapsamda, mevcut savunma kapasitesi ve alınabilecek ilave önlemler değerlendirilecek.

Bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının enerji piyasalarına etkisi olacak. Yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ve fiyat istikrarına yönelik atılabilecek ek adımların da ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine toplantısında öne çıkan diğer bir başlık ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler yasal düzenleme adımlarına çevrildi. Kabine'de bu kapsamda PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen son durum masaya yatırılacak. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için PKK'nın silah bıraktığının tespit ve tescili bekleniyor. Atılabilecek yasal adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

