Bayram yağmuru iyi geldi! İstanbul'daki barajların doluluk oranına bakın

İSTANBUL bu kış kar yağışı almadığı için su sıkıntısının eşiğindeydi. Bayramda başlayan yağışlar yüzleri güldürdü. İSKİ verilerine göre barajlar doldu ve endişe yaratan kritik eşik aşıldı. Ancak bazı barajlarda durum hala kötü...

İstanbul’da son 4 gündür aralıksız etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre doluluk oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarak kritik eşik aşıldı. Ancak uzmanlar, bu artışın tek başına yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

3 GÜNDE YÜKSELDİ

Son günlerde etkili olan yağışlar baraj seviyelerinde kademeli bir artış sağladı. 21 Mart’ta yüzde 47,59 olan doluluk oranı, 22 Mart’ta yüzde 49,32’ye, 23 Mart itibarıyla ise yüzde 51,01’e yükseldi.

Dört gündür devam eden yağışlar sayesinde kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 50 sınırı aşılmış oldu.

Baraj doluluk oranının yüzde 50’nin üzerine çıkması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de, uzmanlara göre bu oran İstanbul için güvenli seviye anlamına gelmiyor.

Uzmanlar, megakentin yaz aylarına en az yüzde 70 doluluk oranıyla girmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi durumda su kaynaklarının büyük bölümünün düşük seviyede kalabileceği ve yaz aylarında kuraklık riskinin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

YİNE DE SU SIKINTISI OLABİLİR

Uzmanlara göre dört gün süren kesintisiz yağışlar barajlara önemli katkı sağladı. Ancak bu artışın kalıcı olabilmesi için bahar aylarında da yağışların devam etmesi gerekiyor. Yağışların beklenen seviyede olmaması halinde yaz aylarında su tüketiminin artmasıyla birlikte kaynaklar üzerinde ciddi baskı oluşabileceği uyarısı yapılıyor.

23 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle ölçüldü:

Ömerli: %71,2

Darlık: %66,29

Elmalı: %89,46

Terkos: %32,96

Alibey: %39,79

Büyükçekmece: %35,73

Sazlıdere: %30,74

Istrancalar: %67,34

Kazandere: %54,1

Pabuçdere: %28,4

Bazı barajlarda yüksek doluluk oranları dikkat çekerken, özellikle Terkos, Sazlıdere ve Pabuçdere gibi kaynaklardaki düşük seviyeler riskin sürdüğünü ortaya koydu.