Eczacıbaşı Selpak ve Solo'yu satıyor! Yeni sahibi bakın kim ve kaça alıyor

TÜRKİYE'nin en bilindik markalarından biri olan Solo ve Selpak satılıyor. Bu 2 markanın sahibi olan Eczacıbaşı Holding, satışı KAP'a iletti. Selpak ve Solo'nun müstakbel sahipleri ise Malezya merkezli bir şirket.

Abone ol

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Eczacıbaşı Holding, temizlik kağıdı sektöründeki dev markalarını elden çıkarıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Selpak, Solo, Silen ve Servis gibi "efsane" markaların sahibi olan Sanipak’ın tamamı, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd adlı şirkete devrediliyor.

ŞİRKETİN DEĞERİ 600 MİLYON DOLAR

Eczacıbaşı İlaç (ECZYT) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, 20 Mart 2026 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalandı.

Sanipak’ın toplam şirket değeri 600 milyon dolar olarak açıklandı.

Nihai Ödeme: Satış bedeli, bu değer üzerinden şirketin finansal borçları, nakit varlıkları ve işletme sermayesi düzenlemeleri yapıldıktan sonra işlemin kapanış gününde netleşecek.

56 YILLIK MARKA

Eczacıbaşı, Türkiye’nin ilk temizlik kağıdı üretimini tam 56 yıl önce, 1970 yılında Karamürsel’de temeli atılan İpek Kağıt tesislerinde başlatmıştı. Özellikle Selpak markası, o kadar büyük bir halk kabulü gördü ki; ürünün ismi zamanla genel bir kategori adı haline gelerek markadan bağımsızlaştı.

Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye yapılan bu satış, sadece ticari bir devir değil, aynı zamanda Türkiye’nin endüstriyel hafızasındaki en önemli sembollerden birinin el değiştirmesi anlamına geliyor.

Yayımlanan bültende, Sanipak’ın yeni sahibinin dünyanın en büyük selüloz ve kağıt üreticilerinden biri olduğu vurgulandı.