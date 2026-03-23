Özgür Özel’in Bakan Gürlek hamlesindeki kirli ilişkiler ağı bir bir ortaya döküldü! PKK/KCK ve FETÖ ile...

Adalet Bakanı Gürlek’i hedef alan sistemli saldırıların perde arkasında skandal bir veri hırsızlığı deşifre oldu. Özgür Özel’in söylemleriyle eş zamanlı olarak, Gürlek’in kişisel verilerinin hukuksuz yollarla ele geçirildiği belirlendi. Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden usulsüzce sorgulayan üç ismin, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ ile karanlık bağları saptandı. Siyasi operasyonun ötesine geçen bu "veri casusluğu", kamuoyunda infiale yol açtı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan organize veri operasyonu, güvenlik birimlerinin derinlemesine incelemesiyle deşifre edildi. Bakan Gürlek’in mahrem tapu bilgilerini TAKBİS üzerinden illegal yollarla sorgulayan üç ismin, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ ile doğrudan bağlantılı olduğu saptandı.

Yürütülen teknik takipte, ele geçirilen bu hukuksuz verilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e servis edildiğine dair somut telefon trafiği kayıt altına alındı. Siyasi eleştirinin ötesine geçerek bir "veri casusluğu" boyutuna ulaşan bu skandalda, terör iltisaklı isimlerin devlet sistemine sızarak elde ettikleri dökümanları siyasi kanallara aktardığı belgelenmiş oldu.

Gürlek'in bilgilerinin Antalya, Afyonkarahisar ve Çorum'dan sorgulandığı belirlendi. Resmi belgeler ve HTS kayıtları; Adalet Bakanı'na yönelik bu kuşatmanın, terör örgütlerine (FETÖ ve PKK) müzahir isimler eliyle gerçekleştirildiğini ve sonuçların siyasi bir kanala CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel'e aktarıldığını açıkça gösterdi. Devletin en üst yargı bürokrasisine yönelik bu "veri operasyonu" hakkında adli mercilerin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

ÖZEL'E 8 KEZ ÇAĞRI BIRAKTI

Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.'ya ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptandı.

Bu aramalardan sonra internet tabanlı görüşme yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Diyar Akdağ'ın babası Dursun Akdağ'ın ise Kerim D. üzerinden Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile irtibatlı olduğu belirlendi. Diyar Akdağ'ın babasının ayrıca 2019-2025 yılları arasında Yalova'da HDP eylemlerine katıldığı, CHP Yalova üyesi olduğu, amcası, dayısı ve 3 yakınının terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlarından işlem gördüğü, bu suçtan yakınlarının tutuklandığı belirlendi.

Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz'ün ise 12 Şubat 2026 günü saat 15:38'de Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı belirlendi. Demiröz'ün, Ali Sarıtaş üzerinden CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu, sorgulama sonrasında defalarca bir araya geldiği konum birliktelikleriyle saptandı. Oğlu Beytullah D.'nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kaydedildi.

VERİLERİ SORGULADI VEKİLİ ARADI

Çorum Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar ise 31 Ocak 2026'da saat 11:40'ta Bakan Gürlek'in zemin ve mülkiyet bilgilerini sorguladı. Sabancılar'ın sorgulama yaptığı gün CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer adına kayıtlı olan ve CHP Genel Merkezi'nce kullanılan hattan arandığı belirlendi. Sabancılar'ın Mehmet Kurtçu aracılığıyla CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz ile koordineli hareket ettiği saptandı. Sabancılar'ın kız kardeşi Menşure A.'nın Diyarbakır Silvan'da görev yaparken PKK/KCK terör örgütüne müzahir kişilerle bağlantılı olduğu, ölen eniştesi Mehmet Şeyhmus A.'nın ise 1991'de Şırnak'ta PKK/KCK'nın şehir komitesinde yer aldığı için gözaltına alındığı belirlendi.