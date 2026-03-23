Elektrikli araç şarjında sürpriz ücret devri kapandı! Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi

Elektrikli araç sahiplerinin en çok dert yandığı "ekstra maliyet" ve "karışık fatura" dönemi, EPDK’nın yeni hamlesiyle resmen tarihe karışıyor. Artık şarj istasyonlarında sadece aracınızın çektiği enerji kadar ödeme yapacak, şeffaf bir fiyatlandırma ile karşılaşacaksınız. Kullanıcıyı zora sokan uygulama ve üyelik şartlarına da çok sıkı denetimler yolda. İşte elektrikli araç ekosisteminde taşları yerinden oynatacak yeni kurallar...

Türkiye genelindeki binlerce elektrikli araç sahibini yakından ilgilendiren Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde kapsamlı bir revizyona gidildi. 23 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni kurallar, sektördeki "gri alanları" temizleyerek tamamen kullanıcı dostu, şeffaf ve rekabetçi bir yapı inşa etmeyi hedefliyor.

TEK KALEM ÜCRET: SADECE TÜKETİM KADAR ÖDEME

Yeni düzenlemeyle birlikte şarj hizmetlerinde uzun süredir eleştirilen ek ücret kalemleri kaldırıldı. Artık kullanıcılar yalnızca tükettikleri enerji üzerinden, yani kilovatsaat (kWh) bazında ödeme yapacak. Başlatma, bağlantı ya da ekipman kullanım bedelleri uygulamadan çıkarıldı.

FİYATLAR HERKES İÇİN GÖRÜNÜR OLACAK

Şarj istasyonlarına ait fiyat bilgileri artık uygulamalar, internet siteleri ve istasyon noktalarında açık şekilde paylaşılacak. Ayrıca faturada tüketilen enerji miktarı net olarak gösterilecek. Böylece kullanıcıların karşılaştığı sürpriz maliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÜYELİK AVANTAJINA SINIR GETİRİLDİ 

Şarj ağı işletmecilerinin üyelik sistemi üzerinden yüksek fiyat farkı uygulamasının önüne geçildi. Üyeler ile diğer kullanıcılar arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Üstelik bu üyelikler için ek ücret talep edilmesi de yasaklandı.

