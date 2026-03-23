DÜNYA

İran Ordusu Sözcüsü: Sizler bu savaşı Hollywood filmleriyle karıştırdınız

İran Ordusu Sözcüsü: Sizler bu savaşı Hollywood filmleriyle karıştırdınız

İran Ordusu Sözcüsü İbrahim Zolfaghari yayımladığı son mesajda "Suç dolu ordunuz gerçek ölü ile yaralı sayılarını açıklarsa, bu korku ve panik içindeki ordunuzun düzenini çökertecek. Sizler bu savaşı Hollywood filmleriyle karıştırdınız" diyerek ABD ve İsrail'e seslendi.

ABD-İsrail-İran savaşının 24. gününde İran'ın hem Körfez'deki hem de Tel Aviv'deki misillemeleri yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail basınından savaşa dair çarpıcı bir itiraf gelirken Tahran yeraltındaki 'gizli şehri' paylaştı. Füzelerdeki  "F-35 radarda görünmez mi sanıyorsunuz? Sadece ben radarda görünmem" yazısı ise dikkat çekti. 

Savaşın 24. gününde Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanırken, İran Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Sözcüsü İbrahim Zolfaghari dikkat çeken bir video yayınladı.

'F-35'LERİNİZİN TAMAMINA YETECEK KADAR FÜZEMİZ VAR'

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, hava savunma füzeleriyle dolu yer altı üssüne ait görüntüler yayımladı. Paylaşımda “F-35’lerinizin tamamına yetecek kadar füzemiz var" denildi.

'BU SAVAŞI HOLLYWOOD FİLMLERİYLE KARIŞTIRDINIZ' 

İran Ordusu Sözcüsü İbrahim Zolfaghari yayımladığı son mesajda "Suç dolu ordunuz gerçek ölü ile yaralı sayılarını açıklarsa, bu korku ve panik içindeki ordunuzun düzenini çökertecek. Sizler bu savaşı Hollywood filmleriyle karıştırdınız" diyerek ABD ve İsrail'e seslendi.

