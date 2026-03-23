Şeker devi Haribo'ya soruşturma açıldı payını silah gibi kullanmış

Haribo için yumuşak şeker piyasasında "tekelleşme" şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu, dünya devi Haribo'yu pazar gücünü kötüye kullanarak rakiplerini saf dışı bıraktığı gerekçesiyle soruşturuyor.

Rekabet Kurumu, atıştırmalık sektörünün dev ismi Haribo’nun ticari uygulamalarını mercek altına aldı. Kurumun internet sitesi üzerinden duyurulan karara göre, yumuşak şeker pazarında hakimiyet kuran şirketin, bu gücünü piyasadaki diğer oyuncuları engellemek için kullandığı iddia ediliyor.

SİLAH GİBİ KULLANIYOR

Yürütülen ön araştırmada elde edilen bulgular, Haribo’nun yüksek pazar payını bir silah gibi kullanarak küçük üreticilerin veya rakiplerin pazarda barınmasını zorlaştırdığını gösteriyor. Rekabet Kurulu, rakiplerin dışlanmasına yol açabilecek bu tür eylemlerin "ciddi bulgular" içerdiğini belirterek dosyayı resmileştirdi.

RESMİ SORUŞTURMA

Açıklamada, ön inceleme aşamasının tamamlandığı ve Haribo hakkında kapsamlı bir soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi. Soruşturma süresince şu noktalar detaylıca incelenecek:

*Şirketin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği,
*Bayiler veya market zincirleri üzerindeki olası baskıları,
*Diğer markaların raflara girmesini engelleyecek stratejiler izleyip izlemediği.

