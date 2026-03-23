Altın fiyatlarında gerçekte ne oluyor? Büyük düşüş için İslam Memiş'ten uyarı

ALTINDA GERÇEKTE NE OLUYOR?

Altındaki sert düşüşe ilişkin İslam Memiş'ten şöyle bir analiz ve işlem yapanlara uyarı geldi;

-Savaşın getirmiş olduğu bir manipülasyon piyasası var. Daha önce sık sık belirttiğim gibi “2026 manipülasyon yılı, 2026’da para kazanmak yok, parayı koruyabilmek var, altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl psikolojisi güçlü olmalı” Nakit ihtiyacından dolayı borsa, altın, gümüş, bitcoin gibi enstrümanları satıyorlar. Panik yapan, kaldıraçlı işlem yapan BATAR. Sakin olan, orta ve uzun vadeyi planlayan kazanır. Dolar ve petrol karşısında tüm enstrümanlardaki düşüşler kalıcı değil.