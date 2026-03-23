Altın fiyatlarında gerçekte ne oluyor? Büyük düşüş için İslam Memiş'ten uyarı
Altın yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 1983'ten beri yaşadığı en kötü haftayı yaşıyor. Saat 10.30 itibariyle altının gram fiyatı 6 bin liranın altına indi. Gram altın 5 bin 900'leri gördü. Bu düşüşü fırsat bilenlerin yaptığı alımlarla altın fiyatları bir saatlik şok düşüşün ardından yeniden 6 binin üstüne çıktı. Altın ve para uzmanı İslam Memiş düşüşün sebebini açıklayıp altında panikle işlem yapanları uyardı.
Küresel piyasalarda esen savaş rüzgarları ve petrol fiyatlarındaki önlenemez tırmanış, altını "güvenli liman" olmaktan çıkardı. Haftaya son 4 ayın en dip seviyesinden giriş yapan altında düşüş durdurulamıyor. Peki gerçekte neler oluyor, İslam Memiş'ten uyarı dolu bir açıklama geldi. İşte altın fiyatları ve o uyarı;
TARİHİ DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR
Üst üste dokuzuncu gününde de değer kaybederek yatırımcısını hüsrana uğratan altın daha günün ilk saatlerinde yüzde 9'un üzerinde kayıp yaşadı. Ons altın anlık olarak 9,05'lik dev bir düşüşle 4 bin 197 dolara geriledi. Gram altın 6 bin liranın altına düştü. Saat 10.30 itibariyle altının gramı 5 bin 900'lere çekildi. Tepki alımları ile toparlanan altın bir süre sonra yeniden 6 bin liranın üstüne çıktı.
ALTINDA GERÇEKTE NE OLUYOR?
Altındaki sert düşüşe ilişkin İslam Memiş'ten şöyle bir analiz ve işlem yapanlara uyarı geldi;
-Savaşın getirmiş olduğu bir manipülasyon piyasası var. Daha önce sık sık belirttiğim gibi “2026 manipülasyon yılı, 2026’da para kazanmak yok, parayı koruyabilmek var, altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl psikolojisi güçlü olmalı” Nakit ihtiyacından dolayı borsa, altın, gümüş, bitcoin gibi enstrümanları satıyorlar. Panik yapan, kaldıraçlı işlem yapan BATAR. Sakin olan, orta ve uzun vadeyi planlayan kazanır. Dolar ve petrol karşısında tüm enstrümanlardaki düşüşler kalıcı değil.
ALTIN FİYATLARINDA SAAT 13.30 İTİBARİYLE
SON DURUM ŞÖYLE:
Gram altın : 6.074 TL
Çeyrek altın : 9.940 TL
Yarım altın : 19.883 TL
Tam altın: 43.043 TL