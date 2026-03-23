ABD Başkanı Trump'ın son dakika 'erteleme' kararı petrol fiyatını düşürdü! Altın yeniden coştu

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın alt yapısına saldırıyı 5 gün erteleme kararı sonrası Brent petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Bugün 108,57 dolar olan petrol, Trump'ın son dakika açıklaması sonrası yüzde 9 geriledi. Öte yandan altın fiyatlarında ise yukarı yönlü hareketlilik başladı. Gram altın yine 6 bin 300'lü rakamlarda hareket ediyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın misilleme yapması ile devam eden savaş 24. gününe girdi. Peş peşe yapılan açıklamalar piyasayı sarmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Trump geri adım attı ve İran'ın elektrik alt yapısını hedef alacak saldırıyı 5 gün ertelediğini duyurdu.

PETROL FİYATI YÜZDE 9 GERİLEDİ



Trump'ın son dakika açıklaması sonrası petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararının ardından yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD Başkanı Trump'ın geri adım atması petrol fiyatlarını düşürürken altında ise yeniden yükseliş başladı. Sabah saatlerinde 5 bin 900 lirayı gören gram altın 6 bim 300 lirayı gördü. Çeyrek altın 11 bin 189, cumhuriyet altını 44 bin 862 liradan işlem görüyor.

Altının onsu açıklamadan önce 4 bin 102 dolarda seyrederken Trump'ın konuşmasının ardından 4 bin 406 dolara kadar yükseldi.