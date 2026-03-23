Galatasaray açıkladı: 'Victor Osimhen ameliyata alındı'
Galatasaray Kulübü, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı.
Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen için beklenen açıklama geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada kolundan sakatlanan Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten resmi bilgilendirme yapıldı.
OSIMHEN AMELİYATA ALINDI
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır. ifadeleri kullanıldı.