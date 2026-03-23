İran gerçekten ABD uçağını düşürdü mü? Yere çakıldı iddiasına yanıt

İRAN devlet kanalı Kuveyt'te bir ABD savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Uçağın yere çakıldığı iddiasına ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yanıt geldi. CENTCOM 'herhangi bir savaş uçağımız düşürülmedi' bilgisini paylaştı.

İran devletine bağlı Press TV’nin aktardığı habere göre, ABD'ye ait bir savaş uçağı düşürüldü. Haberde F-15 uçağının Kuveyt'te düşürüldüğü iddia edildi ve şöyle denildi;

-“Amerikan savaş uçağı Kuveyt’te düştü. Al-Ahd’a göre uçak vuruldu ve dakikalar önce yere çakıldı”

Mehr Haber Ajansı da uçağın İran Hava Savunması tarafından vurulduğunu iddia etti.

GERÇEK Mİ YALAN MI?
İran'ın uçak düşürdük duyurusunun ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medyadan iddiaları yalanladı. CENTCOM, İran güçleri tarafından herhangi bir Amerikan savaş uçağının düşürülmediğini ve "Destansı Öfke" operasyonu kapsamında 8 binden fazla görev uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre, savaşın başından bu yana en az 16 Amerikan askeri aracı kayboldu; bunların arasında düşman ateşiyle vurulduğu bildirilen 10 Reaper insansız hava aracı da bulunuyor.

